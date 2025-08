Navigli. Scurati (Lega): “Regione finanzia con 70mila euro la manutenzione della Conca Conchetta, tutela ambientale e sicurezza idraulica per Milano”

(mi-lorenteggio.co) Milano, 5 agosto 2025 – “Regione Lombardia continua a investire concretamente sulla tutela del territorio e del patrimonio storico-idraulico di Milano. È stata approvata una convenzione con il Consorzio Est Ticino Villoresi per il finanziamento di interventi urgenti sulla Conca Conchetta del Naviglio di Pavia a Milano, per un totale di 74.000 euro. Un’azione mirata a ripristinare l’impianto oleodinamico e garantire la piena funzionalità della struttura, che ha un valore paesaggistico, ambientale e infrastrutturale”.

Lo dichiara Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega, commentando la delibera approvata dalla Giunta regionale lombarda, che prevede il cofinanziamento tra Regione Lombardia (70.000 euro) e Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi (4.000 euro), con l’obiettivo di rimediare alle criticità strutturali che compromettono l’efficienza della conca di navigazione e la sicurezza delle aree circostanti.

“L’intervento – aggiunge Scurati – riguarda una delle conche più iconiche del sistema dei Navigli milanesi. Il progetto prevede la realizzazione di una nuova linea esterna in acciaio inox, il rifacimento dell’impianto oleodinamico e il coinvolgimento di operatori specializzati per rispettare le specificità ambientali del contesto”.

“Questo è un esempio virtuoso – conclude Scurati – di come Regione Lombardia agisca in sinergia con gli enti locali per valorizzare e manutenere le infrastrutture idrauliche, preservare l’identità storica del territorio e garantire sicurezza e fruibilità per i cittadini. Un piccolo investimento che rappresenta un grande gesto di attenzione verso Milano e il suo patrimonio d’acqua”.

