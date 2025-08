Primo Hub Giovani metropolitano: aperto un avviso pubblico per una partnership pubblico-privato

Dovrà essere realizzato nell’ex mensa dell’istituto omnicomprensivo di San Donato Milanese, proposte entro il 6 novembre 2025



(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 agosto 2025 – Una partnership pubblico-privato per il primo spazio giovani metropolitano ed una grande operazione di rigenerazione urbana di un bene pubblico da restituire alla collettività.

La Città metropolitana di Milano ha pubblicato un avviso di sollecitazione finalizzato a ricevere proposte di progetto per la realizzazione del primo Hub Giovani metropolitano nella sede dell’ex mensa dell’istituto omnicomprensivo di San Donato Milanese.

Un percorso avviato nel 2024, con una prima consultazione pubblica, che ha individuato la strada da percorrere, la partnership pubblico-privato mediante concessione mista di servizi e spazi, integrando in questo avviso un contributo a fondo perduto di 1,5 milioni di euro, destinato a coprire i costi di investimento per la valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà della Città metropolitana di Milano.

L’avviso adotta una nuova disposizione del codice degli appalti vigente, che prevede la possibilità di sollecitare qualunque operatore economico ad avanzare proposte in partnership pubblico-privato, rispondenti alle esigenze che la Città metropolitana di Milano ha evidenziato nei documenti di avviso.

I progetti dovranno pertanto illustrare i servizi a finalità pubblica e utilità sociale che si intendono erogare, finalizzati al protagonismo giovanile, all’orientamento e all’accompagnamento alla vita adulta ma, anche, la loro gestione e dislocazione nello spazio dell’Hub Giovani, presentando una proposta di concreta riqualifica dell’immobile, incluso il suo adeguamento alle attuali normative sulla sicurezza e gli allestimenti necessari alla realizzazione materiale dell’Hub Giovani.

E’ prevista, anche, l’erogazione di servizi di natura commerciale, funzionali a garantire la sostenibilità economico-finanziaria del complessivo progetto. L’obiettivo è aprire lo spazio a tutta la cittadinanza, offrendo la possibilità di erogare servizi anche in orario extrascolastico.

Gli operatori economici possono presentare le proposte progettuali per la realizzazione del primo Hub Giovani Metropolitano alla Città metropolitana di Milano entro le ore 15.30 del 6 novembre 2025;

,

accedendo alla documentazione disponibile sulla piattaforma SINTEL.

Ulteriori informazioni e il testo dell’avviso sono disponibili sul sito della Città metropolitana di Milano.

“Si tratta di un importante passo in avanti verso la realizzazione di un progetto ambizioso, che risponde a due esigenze: quella di animare una struttura da tempo sottoutilizzata e restituirle un nuovo valore, a beneficio della collettività, e quella di creare uno spazio pensato per i giovani, le loro attività ed il loro protagonismo, che diventi un punto di riferimento territoriale oltre che un modello da replicare – afferma il Consigliere delegato a Sviluppo Economico e Politiche Giovanili, Giorgio Mantoan – Auspichiamo una positiva risposta per un’iniziativa che può restituire valore al Comune di San Donato, al territorio del Sud Est milanese, ai cittadini e alle cittadine più giovani e a tutta l’area metropolitana”.