Rozzano. PODBOOK – Podcast e Libri in festa in Biblioteca

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 5 agosto 2025 – Sabato 20 settembre 2025 la Biblioteca Cascina Grande di Rozzano ospita la prima edizione di PODBOOK – Podcast e Libri in festa in Biblioteca, un evento culturale gratuito dedicato alla narrazione in tutte le sue forme: letta, raccontata, ascoltata.

Un’intera giornata aperta a bambini, bibliotecari, insegnanti, educatori e curiosi, tra podcast live,laboratori creativi, masterclass, libri d’epoca e momenti di incontro. Il cuore dell’iniziativa è la valorizzazione della biblioteca come spazio di comunità, apprendimento e creatività, anche grazie a strumenti narrativi innovativi come il podcasting.

Il programma prevede attività dalle 10.00 alle 19.00, tra cui:

Masterclass formative su podcast e didattica

Laboratori sonori e narrativi per bambini e ragazzi

Mostra di libri d’epoca e laboratorio di disegno (Podcast Wall)

Presentazione di podcast scolastici e progetti editoriali

L'intera giornata sarà raccontata in diretta da Radio Active 20068 e Voci.fm, e trasformata in un podcast. L'iniziativa rientra nel programma ufficiale degli eventi locali – dal 20 settembre al 2 ottobre in diverse città d'Italia – del Festival del Podcasting che si concluderà a Milano il 3 il 4 ottobre con il Podcast Summit (festivaldelpodcasting.it). "La nostra biblioteca è da sempre un punto di riferimento per la crescita culturale e sociale della città. Con PODBOOK vogliamo coinvolgere le nuove generazioni, e non solo, attraverso linguaggi differenti come i podcast – dichiara il Sindaco Mattia Ferretti.- Investire nella cultura significa costruire una comunità più consapevole, inclusiva e partecipata. Siamo orgogliosi che Rozzano ospiti la prima edizione di questo evento, che unisce tradizione e innovazione nel segno della narrazione condivisa". "PODBOOK è nato perché credo davvero nella forza delle storie: lette, raccontate e ascoltate – aggiunge Daniela Zeziola Organizzatrice, Clacson Media. – La Biblioteca Cascina Grande è il posto giusto per farle vivere: un luogo per me magico, pieno di energia, dove cultura e innovazione si incontrano. Sarà una giornata speciale per tutti, ma anche un'occasione concreta per chi lavora in biblioteca, con momenti di formazione e confronto con educatori e docenti sui nuovi linguaggi del podcast."

Organizzazione a cura di Clacson.Media (Daniela Zeziola), in collaborazione con la Biblioteca Cascina Grande di Rozzano (MI), il Comune di Rozzano, Festival del Podcasting, ASSIPOD Associazione Italiana Podcasting, Edizioni Piuma ed WebmanMarketing

INFORMAZIONI PRATICHE

Quando: Sabato 20 settembre 2025, ore 10.00-19.00

Dove: Biblioteca Cascina Grande, via Togliatti 105, Rozzano (MI)

Ingresso: GRATUITO

Iscrizioni: Consigliate per masterclass e laboratori

Link prenotazioni Masterclass clacson.media/PODBOOK

Prenotazioni Laboratori bambini e ragazzi: telefono 02/89259334- Biblioteca dei Ragazzi – Cascina

Grande

Info: clacson.media/PODBOOK

Instagram @podbook2025