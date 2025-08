SUMMER RUN 2025: AL VIA LE ISCRIZIONI ALLA CORSA DI RESCALDINA

Iscrizioni già aperte per la corsa 10 km non competitiva e la Family Run da 5 km che si terranno il 31 agosto con partenza e arrivo al centro commerciale Rescaldina



(mi-lorenteggio.com) Rescaldina (MI), 5 agosto 2025 – Il centro commerciale Rescaldina si prepara ad accogliere la prima edizione della Summer Run 2025, l’evento dedicato a famiglie e sportivi in programma domenica 31 agosto. Una mattinata all’insegna dello sport, del benessere e della socialità, con partenza e arrivo direttamente presso il centro commerciale Rescaldina, gestito da Nhood Services Italy, società internazionale di soluzioni immobiliari, specializzata nel commercial real estate e nello sviluppo di spazi di vita e incontro.

L’evento sportivo, realizzato in collaborazione con Spazio Conad Rescaldina, il centro commerciale, e con il supporto tecnico di Sport Più SSD, prevede due percorsi pensati per coinvolgere un ampio pubblico: una corsa non competitiva di 10 chilometri, dedicata a runner e appassionati, e una Family Run di 5 chilometri, adatta a famiglie, bambini e anche agli amici a quattro zampe.

“I centri commerciali oggi sono le nuove agorà sul territorio: spazi dove le persone possono vivere esperienze, socializzare e prendersi cura di sé”. – commentano gli organizzatori – “Con la Summer Run 2025 vogliamo offrire alla comunità un evento di qualità per il territorio, che promuova il benessere, lo sport e stili di vita sani. L’auspicio è che questa sia solo la prima di molte edizioni future”.

La partenza è fissata per le ore 9:30 di domenica 31 agosto. Il tracciato si snoderà tra i comuni di Rescaldina e Cerro Maggiore, seguendo principalmente piste ciclopedonali che garantiranno un percorso veloce e allenante, accessibile e immerso nella natura che unirà il piacere della corsa alla bellezza di un contesto verde e rilassante, adatto proprio a tutti.

Le iscrizioni alla Summer Run sono aperte online fino al 28 agosto. Per consultare il regolamento e registrarsi all’evento è possibile visitare il sito: https://www.endu.net/it/events/summer-run-001/