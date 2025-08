17enne nei guai dopo segnalazione sulla app YouPol

(mi-lorenteggio.com) Como, 6 agosto 2025 – La polizia di Stato di Como, ieri pomeriggio, durante il quotidiano servizio di controllo del territorio, ha ricevuto una segnalazione sull’app YouPol, strumento innovativo che permette ai cittadini di comunicare situazioni sospette in tempo reale, contribuendo, così, ad un maggiore controllo sul territorio.

Nella segnalazione, infatti, sono state allegate foto di un gruppetto sospetto che si trovava in via Anzani e si sospettasse stesse consumando sostanze stupefacenti.

Giunti prontamente sul posto gli agenti dell’U.P.G.S.P della Questura di Como, hanno subito individuato il gruppetto formato da tre ragazzi: due di 18 ed uno di 17 anni che all’inizio del controllo si sono mostrati insofferenti.

Tra loro il 17enne italiano residente a Cantù, a seguito delle richieste avanzate dagli agenti, ha consegnato circa 1gr di sostanza successivamente verificata ed accertato fosse marijuana.

Gli agenti hanno così portato il minore negli uffici della Questura di Como per effettuare ulteriori accertamenti che hanno fatto emergere alcune notizie di reato per furto a carico del 17enne, il quale è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.

È stata quindi chiamata la madre, a cui è stato affidato il minore, e notiziato il Pubblico Ministero del Tribunale dei minori di Milano per gli eventuali provvedimenti. Quest’attività dimostra l’efficacia delle Volanti nel controllo del territorio ed il contributo fondamentale dell’App YouPol nel supportare la sicurezza pubblica grazie anche alla cooperazione dei cittadini.

Redazione