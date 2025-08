(mi-lorenteggio.com) Albairate, 6 agosto 2025 – Intorno alle ore 18.00 di questa sera, lungo la. SP 114 è avvenuto un incidente frontale tra due auto. Sul posto è atterrato l’elisoccorso e sono giunte tre ambulanze e un’automedica. Un 26enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano in elicottero, mentre gli altri 4 feriti sono stati trasportati in codice giallo negli ospedali della zona.

Redazione