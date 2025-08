Buccinasco e Corsico: due arresti per rapina aggravata anche in farmacia, fondamentale la sinergia tra istituzioni

Il sindaco Pruiti: “Ringrazio i Carabinieri e il personale comunale che ha messo a disposizione le immagini delle nostre telecamere e le proprie competenze contribuendo alle indagini”

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 6 agosto 2025 – Arrestate nei giorni scorsi due persone ritenute gravemente indiziate del reato di rapina aggravata a farmacie di Buccinasco e altri esercizi commerciali anche nel comune di Corsico.

A procedere con l’esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare sono stati i Carabinieri della Stazione di Buccinasco, dopo un’attenta attività di indagine a cui ha collaborato anche l’Amministrazione comunale di Buccinasco.

“Ringrazio i Carabinieri di Buccinasco – dichiara il sindaco Rino Pruiti – per aver individuato i presunti autori di rapine che hanno colpito nei mesi scorsi anche le nostre farmacie comunali, causando molto allarme tra la cittadinanza. Un risultato importante per le nostre comunità, possibile grazie alla sinergia e alla collaborazione tra istituzioni e forze dell’ordine: all’attività investigativa dei militari, infatti, ha contribuito fattivamente anche il Comune di Buccinasco che da anni investe sulla sicurezza, dalle 134 telecamere intelligenti presenti sul territorio, con il controllo degli ingressi ai varchi e la lettura delle targhe, alle competenze del nostro personale di

Polizia locale, messe a disposizione dei Carabinieri”.

Come fanno sapere i Carabinieri, nel pomeriggio della scorso 26 luglio i militari della Stazione di Buccinasco hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un soggetto ritenuto gravemente indiziato del reato di rapina aggravata. Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale Ordinario di Milano, su richiesta della Procura della Repubblica, in seguito a un’articolata attività investigativa dopo una serie di rapine consumate presso farmacie e supermercati in orario di apertura al pubblico.

Le successive attività investigative hanno consentito di accertare che il soggetto indagato, un quarantenne, è responsabile di sei rapine tentate o consumate, commesse a mano armata, talvolta anche nello stesso giorno, nei mesi di marzo e maggio 2025.