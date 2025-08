Buccinasco. Nel 2026 l’avvio della progettazione della vasca di prima pioggia in via Gramsci

La società pubblica che gestisce il sistema idrico integrato della Città metropolitana di Milano ha programmato la realizzazione di una vasca di prima pioggia interrata in via Gramsci e altri interventi. L’avvio della progettazione è previsto nel 2026

Buccinasco (5 agosto 2025) – Per prevenire il rischio di allagamenti e migliorare l’efficienza del sistema fognario, sono in programma interventi importanti a Buccinasco, con investimenti di oltre 2 milioni di euro da parte del Gruppo CAP, la società interamente pubblica che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano.

I lavori sono contenuti nel Piano di investimenti del Gruppo CAP fino al 2033, comunicate al Comitato di indirizzo strategico, di cui fa parte anche il sindaco di Buccinasco Rino Pruiti.

A Buccinasco nel corso del 2026 sarà avviata la progettazione per realizzare una vasca di prima pioggia interrata, con lo scopo di regolarizzare uno sfioratore di piena della rete fognaria. Si ipotizza di posizionare la vasca nell’area del parcheggio di via Gramsci. L’investimento è pari a 1.885.000 euro. Previsti anche lavori di riqualificazione dell’acquedotto, con risorse pari a 220.000 euro.

“Per fronteggiare i rischi idraulici dovuti soprattutto al cambiamento climatico e all’aumento degli eventi meteorici estremi – dichiara il sindaco Rino Pruiti – è necessario ricercare soluzioni in grado di affrontare le criticità. Nonostante i lavori di riqualificazione alla rete fognaria già realizzati in passato, ci sono zone di Buccinasco ancora in sofferenza. Contiamo che il grande investimento di CAP possa rendere più efficiente la tenuta del sistema fognario: la realizzazione della vasca di prima pioggia sarà molto importante per lo smaltimento delle acque e sarà anche l’occasione per il rifacimento del parcheggio di via Gramsci che realizzerà CAP in accordo con il settore Lavori pubblici del Comune”.

Questi investimenti per i prossimi anni seguono agli interventi già realizzati negli anni scorsi. Tra questi, già nell’estate del 2015 sono stati eseguiti lavori in via Romagna, via San Marino e via Solferino per mettere in sicurezza il quartiere dei Musicisti, a cui sono seguiti interventi strutturali anche negli anni successivi (ma resta necessaria anche la collaborazione dei condomini). Importante anche la vasca di laminazione per l’accumulo delle acque meteoriche in via Meucci, nelle vicinanze del cimitero.