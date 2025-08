Cesano Boscone. Il Consiglio comunale approva l’assestamento e una variazione di bilancio: al via importanti interventi sul territorio e sulle strutture comunali

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 6 agosto 2025 – Entro la fine di luglio di ogni anno, i Comuni italiani devono procedere con la verifica complessiva dei conti e degli equilibri di bilancio.

Durante la seduta del 24 luglio, il Consiglio comunale ha discusso la prima verifica dell’amministrazione Pozza a un anno dal suo insediamento: è stato infatti chiamato a votare l’assestamento generale al bilancio di previsione 2025/2027 e la contestuale verifica del permanere degli equilibri.

«È l’occasione – come ha spiegato il vicesindaco Fulvio Paladini, assessore al bilancio – per porre le basi di importanti interventi sul territorio e sulle strutture comunali, legati agli obiettivi strategici indicati nel piano di mandato: le parole chiave sono “scuole”, quindi famiglie e loro bambini, e “sostenibilità”, con l’obiettivo di garantire strutture scolastiche pienamente funzionali, anche e in particolare sotto l’aspetto termico, e nello stesso tempo maggiormente efficienti dal punto di vista energetico, con benefici sia in termini ambientali che di minori consumi».

Per la sostituzione delle caldaie delle scuole, l’amministrazione destina quindi risorse per circa 1 milione di euro. Un investimento importante, che potrà essere recuperato (e reinvestito per iniziative sociali) accedendo agli incentivi del Conto termico 3.0, gestito dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) per promuovere l’efficienza energetica e l’uso di fonti rinnovabili.

Inoltre, vengono destinate nuove risorse per la realizzazione della nuova scuola Gobetti e per la riqualificazione dei cortili delle scuole dell’infanzia: ai 35 mila euro già stanziati nel mese di maggio, se ne aggiungono altrettanti. Ulteriori risorse sono, infine, previste per migliorare il decoro urbano, dalla sostituzione delle panchine ammalorate (65 mila euro) ai fondi per la manutenzione straordinaria di

marciapiedi e strade (che con gli ulteriori stanziamenti raggiungono 1 milione di euro) e per l’avvio della riqualificazione dei parchi.

«È trascorso un anno dall’inizio della nostra amministrazione – aggiunge il sindaco Marco Pozza – e siamo di fronte al primo intervento importante, che ci vede investire l’avanzo di amministrazione dello scorso anno per i progetti per la città, ponendo sempre l’attenzione sul sociale, che è lo scopo dell’azione amministrativa di un Comune. Oltre agli investimenti sulle opere, destiniamo ulteriori 80 mila euro all’assistenza educativa per alunni con disabilità – conclude il sindaco – e contiamo di utilizzare proprio a favore dello studio e del sociale i futuri risparmi ricavati dall’efficienza energetica».

