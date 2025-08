FOTOVOLTAICO. BEDUSCHI: DA VALLACCHI POLEMICA FUORI BERSAGLIO, È L’EUROPA A IMPORRE PANNELLI NEI CAMPI

(mi-lorenteggio.com) MILANO, 6 AGOSTO 2025 – “Regione Lombardia non ha mai lasciato soli i Comuni e anzi è stata la prima a introdurre tutele concrete per evitare speculazioni territoriali. È bene che chi ricopre un ruolo istituzionale, prima di lanciare accuse, si informi sulle normative in vigore e sulle responsabilità a livello europeo e nazionale” Così l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, replica alle dichiarazioni della consigliera Pd Roberta Vallacchi.

“La direttiva europea -prosegue Beduschi- impone agli Stati membri di raggiungere target vincolanti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il Governo italiano ha recepito questi obiettivi con un decreto ministeriale costruito con il contributo principale della Lombardia, che si è distinta proprio per la cautela, chiedendo da subito misure a tutela del territorio agricolo”.

“In particolare, l’articolo 7 del decreto – conclude l’assessore – è nato per garantire ai Comuni un ruolo nella pianificazione e contrastare insediamenti selvaggi. Ma quel passaggio oggi oggetto di contenzioso al Consiglio di Stato. È da lì che bisogna ripartire, con un decreto correttivo previsto per settembre. Chi, come immagino la consigliera Vallacchi, ha referenti diretti a Bruxelles, magari li convinca a non chiedere il green deal con la mano sinistra per poi accusare chi deve applicarne gli effetti con la destra. Usi quei canali per correggere alla fonte una normativa europea sbilanciata, invece di scaricare strumentalmente la responsabilità su chi sta difendendo davvero i nostri territori”.

