Monza. Virus Dengue: intervento di disinfestazione

(mi-lorenteggio.com) Monza, 6 agosto 2205 – È in programma da giovedì 7 agosto fino a sabato 9 agosto un intervento straordinario di disinfestazione nelle aree limitrofe a via Paolo Veronese, a seguito della segnalazione di un caso sospetto di Dengue.

L’intervento è stato disposto dal Comune tramite ordinanza su richiesta dell’Agenzia di Tutela della Salute (ATS), in applicazione del Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025.

Le vie

Le operazioni, che si svolgeranno nelle serate di giovedì, venerdì e sabato dalle 18 alle 24, interesseranno in modo specifico via Pier della Francesca, via Veronese, via Buonarroti nel tratto prossimo a via Veronese, via Caprotti, via Guardi e via Cesare da Sesto.

Saranno inoltre coinvolti alcuni tratti di via Santa Lucia e via Masaccio, sempre all’interno del perimetro con raggio di 200 metri dall’abitazione della persona colpita dal sospetto caso di Dengue.

L’intervento straordinario

Questa disinfestazione si aggiunge al piano di trattamenti già programmati dal Comune.

L’intervento straordinario consiste in trattamenti adulticidi e larvicidi sia in aree pubbliche che private, nonché nella rimozione dei focolai larvali. La situazione è costantemente monitorata da ATS, che ha disposto l’applicazione del protocollo previsto per i casi sospetti.

Precauzioni da adottare

Durante il trattamento è necessario tenere ben chiuse le finestre e collaborare alla rimozione di eventuali focolai larvali presenti nelle abitazioni private o nelle pertinenze. Occorrerà inoltre permettere agli operatori incaricati di accedere alle aree private comuni per effettuare le operazioni previste, secondo quanto disposto dall’ordinanza.

Trattamento

Non esiste un trattamento specifico per la Dengue. Nella maggior parte dei casi, le persone guariscono completamente nel giro di due settimane. Le cure di supporto consistono in riposo, somministrazione di liquidi e farmaci per abbassare la febbre.