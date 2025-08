Opera. Donna trovata morta in casa

Il cadavere era sul divano da almeno due settimane

(mi-lorenteggio.com) Opera, 6 agosto 2025 – Una donna è stata trovata morta nel suo appartamento in via San Benedetto in avanzato stato di decomposizione. Il ritrovamento è avvenuto solo dopo che alcuni vicini di casa, allarmati dall’odore proveniente dall’abitazione, hanno avvertito le forze dell’ordine. All’arrivo dei soccorritori, la scena è apparsa chiara fin da subito: il cadavere giaceva sul divano, in una condizione che farebbe risalire la morte a diversi giorni prima. Nessun parente, nessun conoscente aveva dato l’allarme.