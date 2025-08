Poker live: la Lombardia terza in Italia per vincite internazionali

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 agosto 2025 – La Lombardia si conferma una delle grandi protagoniste del poker italiano. Secondo un’analisi esclusiva di Casinos.com basata sui dati ufficiali di The Hendon Mob, il principale archivio globale di risultati al tavolo verde, la regione occupa il terzo posto in Italia per vincite nei tornei di poker live internazionali, con un totale di 7,16 milioni di dollari (oltre 6,2 milioni di euro).

A guidare la Lombardia c’è il leggendario Max Pescatori, nato a Milano, unico italiano nella storia a vincere quattro braccialetti WSOP (World Series of Poker), conquistati tra il 2006 e il 2015. Con quasi 4,9 milioni di dollari in carriera, Pescatori è uno dei volti più riconoscibili del poker mondiale.

Accanto a lui, Claudio Di Giacomo, originario di Monza, che ha accumulato oltre 2,26 milioni di dollari in premi live, distinguendosi nei principali eventi internazionali e nei circuiti europei di alto livello.

Posizione Regione Totale vincite live 1 Campania ~$21,82M 2 Piemonte ~$20,21M 3 Lombardia ~$7,16M 4 Calabria ~$5,79M 5 Emilia-Romagna ~$5,10M 6 Liguria ~$4,90M 7 Lazio ~$4,83M 8 Abruzzo ~$4,85M 9 Sardegna ~$3,50M 10 Friuli Venezia-Giulia ~$3,02M 11 Sicilia ~$2,84M 12 Veneto ~$2,22M 13 Toscana ~$2,02M

“La Lombardia ha dato i natali ad alcuni tra i più grandi nomi del poker italiano – evidenzia Daniele Alfieri, analista di Casinos.com –. Il palmarès di Pescatori parla da solo, e il contributo di giocatori come Di Giacomo consolida il ruolo della regione sul podio nazionale”.

Le altre regioni sul podio

Davanti alla Lombardia si colloca la Campania, regina del poker live con oltre 21,8 milioni di dollari, grazie a campioni come Dario Sammartino, Antonio Buonanno e Sergio Castelluccio, seguita dal Piemonte, secondo con 20,2 milioni, trainato da Mustapha Kanit e Alessio Isaia.

Il metodo

L’analisi è stata condotta da Casinos.com sui primi 20 giocatori italiani per vincite totali nei tornei live ufficiali (WSOP, EPT, WPT, Triton Series), associando a ciascun nome la regione di nascita. I dati sono aggiornati ad agosto 2025 e includono solo tornei dal vivo.

V. A.