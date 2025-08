Rozzano. Nuovamente sgomberata la baraccopoli adiacente alla Tangenziale Ovest

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 6 agosto 2025 – Una nuova baraccopoli è sorta tra rovi e sterpaglie nelle vicinanze della tangenziale, nell’area già oggetto di sgombero lo scorso maggio. Sei le baracche individuate, realizzate con materiali di fortuna, che ospitavano una decina di persone, alcune delle quali si presume siano coinvolte in attività illecite.

Nella giornata di ieri, la Polizia Locale di Rozzano è nuovamente intervenuta sul posto. Al momento dell’arrivo degli agenti, gli occupanti si erano già allontanati. L’operazione si è svolta senza disordini. Nell’area sono stati rinvenuti materassi, cucine rudimentali e arnesi atti allo scasso. Le strutture abusive sono attualmente in fase di demolizione.

“L’intervento rappresenta un segnale forte e chiaro dell’amministrazione comunale per il ripristino della legalità, anche nelle aree più marginali del territorio”, dichiara il sindaco Mattia Ferretti. “Continueremo a intervenire con determinazione affinché nessuna parte della città resti esclusa dal rispetto delle regole.”

“Le attività di controllo e monitoraggio proseguiranno anche in altri punti critici del territorio comunale – aggiunge l’assessore alla Polizia Locale Domenico Anselmo – con l’obiettivo di prevenire nuovi fenomeni di degrado e garantire decoro e sicurezza ai cittadini”.

L’amministrazione comunale rinnova il proprio impegno per una città più sicura, ordinata e rispettosa delle regole.

Redazione