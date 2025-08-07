AMSA. A FERRAGOSTO MODIFICHE NELLA RACCOLTA RIFIUTI ANCHE A CORSICO E BUCCINASCO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 agosto 2025 – Amsa, Società del Gruppo A2A, comunica che in occasione della festività di venerdì 15 agosto i servizi di raccolta, ove previsti, si svolgeranno come segue:

A Milano sarà regolarmente effettuata la raccolta differenziata. Le riciclerie cittadine rimarranno chiuse.

A Gerenzano, Novate Milanese, Pero, Pioltello, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Saronno e Uboldo i servizi di raccolta saranno regolari.

A Bresso il servizio di raccolta dell’indifferenziato sarà regolare, mentre i servizi di raccolta di umido, carta e vetro saranno sospesi.

A Buccinasco i servizi di raccolta saranno sospesi. La raccolta dell’umido sarà anticipata a giovedì 14 agosto, mentre la raccolta della carta verrà posticipata a sabato 16 agosto.

A Cormano i servizi di raccolta saranno sospesi. La raccolta di indifferenziato, umido, plastica e metallo sarà posticipata a sabato 16 agosto.

A Corsico i servizi di raccolta saranno sospesi. La raccolta di umido, carta, plastica e metallo, sfalci e potature sarà anticipata a giovedì 14 agosto.

A Lacchiarella sarà sospesa la raccolta di plastica e metallo. Il turno successivo è previsto per venerdì 22 agosto.

A Paderno Dugnano la raccolta di indifferenziato, umido e carta sarà regolare. Sospesa la raccolta di vetro e metalli, sfalci e potature che verrà recuperata sabato 16 agosto.

A Segrate la raccolta di carta e vetro sarà regolare. Sospesa la raccolta di indifferenziato e umido.

A Settimo Milanese i servizi di raccolta saranno regolari ad eccezione di quelli previsti per l’area ZAI – zone artigianali e industriali – dove per la zona ZAI D sarà sospesa la raccolta dell’indifferenziato e verrà anticipata a giovedì 14 agosto.

Nella giornata di Ferragosto, tutti i Centri di Raccolta e le piattaforme ecologiche nei Comuni serviti dall’Azienda rimarranno chiusi. La piattaforma ecologica di San Donato Milanese rimarrà chiusa anche sabato 16 agosto.

Per ulteriori informazioni, i cittadini sono invitati a consultare la sezione dedicata al proprio Comune sul sito web di Amsa.