Bollate. PGT: Rapporto Ambientale e convocazione Conferenza finale VAS 

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 7 agosto 2025 – Il Comune di Bollate informa che, nell’ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) relativo alla redazione del nuovo Documento di Piano e alle correlate variazioni del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio (PGT), è stato depositato il Rapporto Ambientale con relativi allegati. È consultabile dai cittadini fino al 19 settembre 2025 presso il Servizio Pianificazione del Territorio e SUE – Ufficio Urbanistica (2° piano, piazza Aldo Moro 1).

Il materiale è anche consultabile online sul sito della Regione Lombardia – SIVAS: www.sivas.servizirl.it e sul sito del Comune di Bollate, sezione Piano di Governo del Territorio / 2024 Nuovo Documento di Piano

Presentazione di osservazioni e suggerimenti

Tutti i cittadini e i portatori di interesse possono presentare proposte e osservazioni, anche in forma cartacea (in carta semplice), entro e non oltre il 19 settembre 2025, attraverso lo Sportello Polifunzionale – Semplificazione negli orari di apertura al pubblico o inviando via PEC all’indirizzo: comune.bollate@legalmail.it (indirizzando all’Ufficio Urbanistica)

Convocazione della Conferenza Finale VAS

La Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è convocata, in presenza, martedì 16 settembre 2025 alle ore 10.00 in Sala Consiliare del Comune.

