Milano. Incendio nella notte in un appartamento a Citylife, in salvo mamma con i due figli gemelli di 6 mesi

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 agosto 2025 – Questa notte, in via Spinola, nel quartiere di Citylife, un incendio è divampato nella notte in un appartamento sito all’11° piano.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme, senza evacuare lo stabile, e i sanitari del 118, che hanno trasportato una donna di 51 anni, e i suoi due figli, due gemelli di 6 mesi,in codice giallo all’ospedale Niguarda con sintomi di intossicazione da fumo.

Le fiamme sono divampate in uno dei bagni e la causa sarebbe un cortocircuito.

La donna, in quel momento era sola in casa, è ha chiamato il custode di 37 anni che l’ha aiutata a uscire con i neonati, restando a suo volta leggermente intossicato.

