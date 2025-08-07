Ponte sullo Stretto, Cecchetti (Lega): “Un volano per l’economia lombarda: oltre 5 miliardi e 9.300 posti di lavoro”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 agosto 2025 – “Il progetto del Ponte sullo Stretto non è solo una grande opera nazionale, ma anche una straordinaria opportunità per la Lombardia. Secondo lo studio Open Economics, la nostra regione beneficerà di oltre 5,6 miliardi di euro di valore economico generato e più di 9.300 nuovi posti di lavoro. Sono numeri che parlano chiaro e confermano quanto questa infrastruttura sia strategica anche per il nostro tessuto produttivo” – dichiara Fabrizio Cecchetti, Deputato lombardo della Lega e Segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati.

