TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, NOTA DI REGIONE LOMBARDIA SULLE AGEVOLAZIONI A GIOVANI E STUDENTI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 07 agosto 2025 – A seguito di una serie di notizie inesatte apparse su diversi organi di stampa in merito ad alcune agevolazioni e gratuità a favore di studenti fino ai 26 anni e pendolari per l’utilizzo del servizio ferroviario e del trasporto pubblico locale, la Direzione generale dell’assessorato ai Trasporti di Regione Lombardia vuole fare chiarezza, fornendo in una Nota informazioni precise ai cittadini.

In Lombardia la Dote Trasporti è riservata ai residenti in regione titolari di abbonamenti ai treni dell’Alta Velocità e con un’estensione che consente l’utilizzo dei treni Regionali e Suburbani, così come declinato alla pagina web del sito istituzionale. Più in generale, si fa presente che Regione Lombardia ha previsto, già da anni, agevolazioni a favore di:

Minori di 14 anni accompagnati dai parenti (tra quelli previsti) che effettuano viaggi occasionali, così come specificato alla pagina web dell’agevolazione ‘Io viaggio in Famiglia spostamenti occasionali’;

Agevolazioni rivolte alle famiglie con più di un figlio minorenne che acquistano abbonamenti al trasporto pubblico locale e che possono fruire di ‘Io viaggio in Famiglia – abbonamenti con le modalità e limitazioni’ sempre specificate nel portale istituzionale online;

Gratuità per i viaggi di bambini fino ai 4 anni e tariffe scontate per i minori di 14 anni.

È necessario ricordare, inoltre, che sono previste ulteriori gratuità e scontistiche a livello di singolo Bacino di Mobilità. Come, ad esempio, nel Sistema Integrato (STIBM) del Bacino di Mobilità Milano e Monza Brianza (meglio descritte sulla pagina web dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia), o anche a livello del singolo comune o della singola azienda di trasporto.