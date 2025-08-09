Dozio (FI) sull’accordo Peg Perego e sindacati:«Bene la cancellazione dei 95 licenziamenti, continua il mio impegno in Commissione per preservare un’eccellenza industriale brianzola»

(mi-lorenteggio.com) Monza, 9 agosto 2025 – «Sono molto contento che Peg Perego abbia ritirato i 95 licenziamenti e firmato una nuova intesa con i sindacati, continuerò a impegnarmi con la IV Commissione delle Attività Produttive per rilanciare per quanto mi compete un’azienda storica per Arcore e la Brianza» così il consigliere regionale Jacopo Dozio di Forza Italia sulla crisi che ha colpito la ditta di passeggini e giochi per bambini.

L’accordo siglato tra la dirigenza Peg Perego e i sindacati prevede: come unico criterio di uscita la volontarietà con incentivazione all’esodo e l’attivazione della cassa integrazione residua dal 01/10/2025 al 31/03/2026.

«Questa decisione permette di avere sei mesi di tempo in più per studiare delle soluzioni di ripresa per Peg Perego magari con un diverso piano industriale – ha aggiunto l’esponente azzurro -. Il mio obiettivo prioritario è quello di tutelare sempre i lavoratori e preservare un’eccellenza imprenditoriale del nostro territorio».

Era stato proprio il consigliere Dozio a chiedere l’incontro in commissione lo scorso 17 luglio a cui hanno partecipato anche il sindaco di Arcore Maurizio Bono e il presidente di Monza e Brianza Luca Santambrogio.