LAGO MAGGIORE. SALVATI A VERBANIA QUATTRO TURISTI TEDESCHI SU BARCA IN AVARIA

(mi-lorenteggio.com) Verbania, 9 agosto 2025 – Nei giorni scorsi la Squadra Acque interne della Questura di Verbania durante l’attività di pattugliamento del tratto di costa compreso tra Isola Bella e Carciano di Stresa ha prestato soccorso ad un natante in avaria, con a bordo quattro persone di nazionalità tedesca che chiedevano aiuto perché in difficoltà.

Gli agenti della Polizia di Stato affiancavano prontamente il mezzo ed una volta accertate le buone condizioni di salute degli occupanti provvedevano a mettere in atto le manovre necessarie per prestarvi soccorso e portarlo al più vicino cantiere nautico.

La notevole affluenza turistica di questi giorni unita alle giornate di bel tempo impone anche al personale della Squadra Acque Interne della Polizia di Stato della Questura di Verbania di intensificare il proprio impegno istituzionale. Dall’inizio della bella stagione sono diversi gli interventi di soccorso effettuati nonché una ventina le sanzioni amministrative elevate.

La Squadra Acque interne è presente con un fitto pattugliamento sulle coste del Lago Maggiore della provincia e persegue attività di controllo e soccorso su persone e natanti.