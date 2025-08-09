Pieve Emanuele. Pase (Lega): “Potenziata la linea ferroviaria S13 e migliorati i sevizi: benefici attesi per i cittadini”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 agosto. “Relativamente alla linea S13 di Trenord e l’adeguamento della stazione di Pieve Emanuele (in provincia di Milano), il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rispondendo alle interrogazioni a risposta scritta, ha comunicato che Rete Ferroviaria Italiana, in accordo con la Regione Lombardia, ha avviato un progetto di investimento per il potenziamento della tratta Milano Rogoredo-Pavia con la realizzazione di un quadruplicamento a fasi funzionali. La prima fase ha previsto una nuova coppia di binari tra Rogoredo e Pieve Emanuele, il rinnovo degli impianti tecnologici e l’implementazione del sistema ERTMS/ETCS L2. Questi interventi, al completamento, porteranno a un incremento della capacità da 10 a 20 treni/h per direzione, a un miglioramento della regolarità e all’istituzione di un nuovo servizio suburbano da/per Pieve Emanuele”. Lo annuncia il consigliere della Lega Riccardo Pase, fornendo degli aggiornamenti sui lavori in corso e sui benefici attesi per i pendolari.

“Attualmente,- spiega Pase- le criticità del servizio lungo la linea S13 sono in fase di superamento, con una percentuale di treni arrivati in orario che supera l’80% nei primi mesi del 2025. Anche il problema delle cancellazioni è in corso di risoluzione, con una media di soli 1,5 treni soppressi al giorno. Trenord ha implementato sezioni dedicate sul proprio sito e app per l’informazione in tempo reale agli utenti.

Per quanto riguarda la stazione di Pieve Emanuele, – conclude Pase – sono previsti lavori per l’adeguamento dei marciapiedi e la ristrutturazione del sottopasso esistente. Gli ascensori saranno sostituiti entro l’anno in corso. Il completamento di tutte le opere, previsto per giugno 2026, migliorerà l’accessibilità e la sicurezza per gli utenti”.

Redazione