MILANO. FOTO: INCIDENTE TRA VOLANTE DELLA POLIZIA E SMART ALL’INCROCIO TRA VIA MARGHERA E BUONARROTI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 agosto 2025 – Intorno alle ore 13.15, all’incrocio tra via Buonarroti e via Marghera, una volante delle Polizia di Stato e una Smart si sono violentemente scontrate e la Smart ha terminato la sua corsa ribaltandosi, dopo aver impattato contro il semaforo.

Due agenti, una donna di 27 anni e un agente di 31 anni, sono rimasti contusi così come il conducente della Smart, un 25enne. Sul posto sono giunte due ambulanze e un’automedica, oltre alla Polizia Locale, che ha fatto tutti i rilievi dell’incidente.

V. A.