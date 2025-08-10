Monteviasco, riaperta la funivia con la benedizione di Delpini

(mi-lorenteggio.com) Varese, 10 agosto 2025- La storica funivia collega Ponte di Piero al borgo di Monteviasco, a circa 950 metri di altitudine. è ripartita oggi dopo 7 anni.. Si trova nel Comune di Curiglia con Monteviasco, nella Val Veddasca, a cavallo tra la provincia di Varese e la Svizzera.

Tra i presenti anche Monsignor Mario Delpini, in questi giorni in visita pastorale a Lecco, dove ha benedetto l’impianto.

Il servizio e gli orari

Da Ponte di Piero (stazione di valle) a Monteviasco (stazione a monte) in 5 minuti

Partenze ogni 15 minuti

Sabato e domenica, dalle 10:00 alle 18:00

Posti a bordo: 15 persone

Biglietti e tariffe

I biglietti si comprano nelle due stazioni a valle e a monte. Si paga anche con carte di credito.

Solo andata: € 6,60

Andata e ritorno: € 13,20

Carnet 10 corse: € 59

