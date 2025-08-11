Como, accoltella il padre ubriaco. Arrestata e denunciata 20enne 

(mi-lorenteggio.com) Como, 11 agosto 2025 – La Polizia di Stato di Como, stanotte, ha arrestato una 20enne nata a Como di origini ecuadoregne per tentato omicidio e denunciata in stato di libertà per porto di armi ed oggetti atti ad offendere.

Intorno alle ore 24.00 di stanotte, a seguito di segnalazione al 112 N.U.E di un accoltellamento in Via Caio Plinio, è stata inviata una Volante dell’U.P.G.S.P. della Questura di Como.

Giunti tempestivamente sul posto, gli agenti hanno trovato un uomo di 45anni di origini ecuadoregna, già soccorso da personale del 118 – trasportato successivamente all’Ospedale del Circolo di Varese in codice giallo – ed immediatamente apprendevano che l’accoltellamento fosse stato causato da una 20enne di origine ecuadoregna, cittadina italiana residente a Como, figlia del 45enne.

La 20enne all’arrivo degli agenti, non era presente, ma alcuni testimoni hanno riferito che poco prima la stessa aveva avuto una discussione con il padre arrivando a picchiarsi; lite che è sfociata nello sferrare coltellate all’uomo che è stato visto accasciarsi a terra, mentre lei si allontanava con il suo fidanzato.

Mentre la Polizia Scientifica della Questura di Como proseguiva i rilievi del caso, gli agenti della Squadra Volante hanno rintracciato, intorno alle ore 01.00, la 20enne che corrispondeva alle descrizioni dei testimoni in via Cairoli a Como stessa via in cui i poliziotti hanno rinvenuto il coltello. La 20enne ammettendo la sua responsabilità nel tentato omicidio del padre, è stata quindi portata in Questura dove è stato ascoltato anche il suo fidanzato il quale ha spiegato che si trovava lì con la famiglia della 20enne, ed un’amica della loro stessa età, ma che il 45enne, quando la mamma della 20enne si è allontanata con gli altri membri della loro famiglia, ha iniziato a fare apprezzamenti sessuali alla loro amica e che lui stesso ha deciso di conseguenza di allontanarla onde evitare si potessero verificare ulteriori eventi spiacevoli dato anche lo stato di ebbrezza dell’uomo. Rimasti soli, la 20enne ed il 45enne, hanno iniziato a discutere riguardo gli apprezzamenti fatti nei confronti dell’amica e spiegava, inoltre, che durante la lite il padre ha iniziato a sferrare pugni e schiaffi buttando la figlia a terra e lei, nel vedere questa violenza, ha deciso di attingerlo con un coltello in suo possesso.

La 20enne è stata tratta in arresto per tentato omicidio e denunciata per porto di armi ed oggetti atti ad offendere, ed associata alla Casa Circondariale “Bassone” di Como.

Redazione