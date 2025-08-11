Gratosoglio. Investono e uccidono anziana in via Saponaro e fuggono

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 agosto 2052 – Intorno alle ore 12.00 di oggi, una donna di 71 anni è morta dopo l’arriva in ospedale, dopo essere stata investita da un’auto in via Saponaro, all’altezza del civico 40, nel quartiere Gratosoglio di Milano. Si tratta di Cecilia De Astis. La donna stava attraversando la strada quando,è stata travolta. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione, la 71enne sarebbe stata travolta da un’auto con a bordo 4 ragazzini, forse minorenni, compreso il conducente. Il mezzo ha targa francese e risulta essere stato rubato. Sul posto la polizia locale cui sono affidate le indagini.

Redazione