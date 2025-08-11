L’importanza dei corsi di formazione Exocad, il software di modellazione dentale più diffuso

Milano, 11 agosto 2025 – Formarsi è oggi indispensabile in qualsiasi settore: nel momento in cui si desidera lavorare con i software per la modellazione dentale, è perfettamente normale ritrovarsi a usare con una certa frequenza Exocad, software house proprietaria di DentalCAD.

Oltre alla facilità d’uso, questo software si caratterizza per essere utilizzato da tutti, sia da coloro che sono professionisti e hanno già svolto dei corsi avanzati in merito, sia da chi sta iniziando ad approcciarsi a questo settore.

Ad oggi è possibile migliorarsi puntando alla formazione con il corso Exocad online, di certo tra i preferiti per un semplice motivo: anche coloro che magari stanno studiando ulteriormente o stanno già lavorando possono accedere ai contenuti senza particolari difficoltà. Ne parliamo.

Cos’è Exocad, il software di modellazione dentale, e perché è il più diffuso

Il software CAD dentale Exocad serve sostanzialmente per realizzare dei progetti per un’ampia varietà di dispositivi dentali. Questi software trovano applicazione in determinati contesti, come negli studi odontoiatrici o nei laboratori odontotecnici.

Diverse le caratteristiche che lo rendono tanto apprezzato – non a caso è il software di modellazione dentale più diffuso al mondo, come anticipato – tra cui la facilità d’uso e la rapidità di funzionamento.

Esistono diverse versioni di Exocad, e ciascuna eccelle per determinate caratteristiche. Per esempio, è possibile realizzare impianti, barre, e configurare al 100% il software sulla base delle proprie esigenze, come per i lavori più abituali svolti presso un laboratorio odontotecnico.

In questo campo la formazione significa tutto, considerando anche il periodo storico che stiamo vivendo, in cui l’aggiornamento è indispensabile per ottenere ottimi risultati e rimanere altamente competitivi.

Perché la formazione nel settore medico è ormai indispensabile

La digitalizzazione ha profondamente modificato numerosi settori, e quello medico non ha fatto eccezione. Ecco perché abbiamo anticipato l’importanza della formazione: saper usare un software di modellazione dentale con CAD o CAM è un modo per proporre alla propria clientela l’eccellenza tecnologica attuale.

I vantaggi dei software di modellazione dentale sono diversi: per esempio, ci danno l’opportunità di replicare i modelli e di creare una documentazione digitale specifica, così da avere una certa tracciabilità di quanto fatto.

Ma naturalmente, per sfruttare queste potenzialità, è necessario che i tecnici di laboratorio siano formati per usare i software e sfruttarli al meglio.

Oggi le opportunità sono diverse: abbiamo infatti anticipato la possibilità di poter usufruire dei corsi online di formazione Exocad in modalità streaming presso CAD4D.

Come funzionano i corsi nello specifico?

Naturalmente non stiamo parlando di soluzioni in presenza, ma di un percorso pensato appositamente per l’online e che offre ugualmente un apprendimento a 360°, sia per quanto concerne il concetto teorico dell’uso del software, quanto nell’apprendimento dell’abilità.

Tutto ciò avviene con il supporto costante di un operatore qualificato che rimane disponibile da remoto: il progetto può essere seguito in totale autonomia e serenità, sia da casa quanto dal luogo di lavoro. I contenuti sono pensati su misura per il corsista.

E il plus è quello di avere proprio a disposizione una persona che sappia guidare nell’apprendere tutti i segreti del software, così da spenderli sul posto di lavoro.