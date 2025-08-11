Navigazione lago Maggiore: crociera serale in occasione dellospettacolo pirotecnico “Ferragosto Lavenese”

(mi-lorenteggio.com) Arona, 11 agosto 2025 – Venerdì 15 agosto, in occasione dello spettacolo pirotecnico organizzato a Laveno nell’ambito dell’iniziativa “Ferragosto Lavenese”, Navigazione Lago Maggiore propone una suggestiva crociera serale, con partenza dagli scali di Arona/Angera per il basso lago e da Intra/Pallanza/Stresa per il centro lago, offrendo l’opportunità di ammirare i fuochi d’artificio da una prospettiva privilegiata a bordo delle motonavi della flotta.

Le imbarcazioni coinvolte saranno:

la motonave Verbania, in partenza da Arona e Angera;

la motonave Roma, in partenza dal centro lago (Intra, Pallanza, Stresa).



Durante la navigazione, le motonavi solcheranno il lago passando davanti all’Eremo di Santa Caterina e al Golfo Borromeo, per poi raggiungere le acque antistanti Laveno, da cui si potrà assistere allo spettacolo pirotecnico.

Sulla motonave Verbania, in partenza da Arona e Angera, sarà inoltre offerto un drink di benvenuto per rendere l’esperienza ancora più piacevole.



Programma della crociera:

Partenze da Arona/Angera

Orari d’imbarco: 21:10 / 21:20

Motonave: Verbania

Tariffe (comprensive di una consumazione):

Adulti: € 20,00

Ragazzi 4–11 anni: € 10,00

Partenze da Intra/Pallanza/Stresa

Orari d’imbarco: 20:30 / 20:50 / 21:05

Motonave: Roma

Tariffe:

Adulti: € 10,00

Ragazzi 4–11 anni: € 5,00

I biglietti sono acquistabili esclusivamente online sul sito ufficiale: www.navigazionelaghi.it

Dichiarazione del Gestore Governativo:

“Con questa ultima crociera si conclude il ciclo di eventi che hanno animato il Lago Maggiore in questi primi 15 giorni di agosto. Le precedenti iniziative serali – il 3 agosto ad Arona in occasione dello spettacolo Lumina e il 10 agosto nel centro lago per gli spettacoli Fontane di luce sull’acqua a Baveno e Pallanza – hanno riscosso grande successo. Siamo fiduciosi che anche questa proposta venga accolta con entusiasmo.

Negli ultimi anni, il Lago Maggiore ha registrato un importante sviluppo sia in ambito turistico che nel trasporto pubblico di linea, gestito dall’Ente Navigazione Laghi” – ha commentato Pietro Marrapodi, Gestore Governativo dell’Ente Navigazione Laghi-

“una crescita che ha strutturato un dialogo costruttivo con le amministrazioni comunali rivierasche, promuovendo sinergie e progettualità condivise. Queste iniziative nascono da un intenso lavoro di rete con enti locali e stakeholder territoriali, con l’obiettivo di rafforzare l’attrattività turistica della zona, sostenere le manifestazioni pubbliche di rilievo e contribuire allo sviluppo del territorio.”