Nidi comunali di Buccinasco, più giorni di apertura per rispondere ai bisogni delle famiglie

La Giunta comunale ha deciso che nell’anno educativo 2025/2026 i nidi saranno aperti anche nella settimana delle festività pasquali. Approvata anche la Carta dei Servizi

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 11 agosto 2025 – Un servizio sempre più a misura di famiglia e della conciliazione vita/lavoro. Gli asili nido comunali, aperti 233 giorni all’anno (28 giorni in più rispetto alle prescrizioni regionali), aumentano i giorni di apertura.

La Giunta comunale, riunita venerdì 8 agosto, ha stabilito che le strutture comunali offriranno il servizio ai piccoli utenti anche durante la settimana delle festività pasquali 2026, il 2, 4 e 7 aprile 2026.

“Ampliare i giorni di apertura – spiega il sindaco Rino Pruiti, assessore all’Istruzione – significa rispondere ai bisogni dei genitori impegnati al lavoro, sostenere in modo concreto le famiglie. Offriamo un servizio educativo di eccellenza, come si può leggere anche dalla Carta dei Servizi, già approvata nei giorni scorsi, in modo che i nostri piccoli cittadini crescano sereni, con stimoli adatti alla loro età e affidati a personale competente. Durante le festività scolastiche, inoltre, ogni anno con i Servizi alla persona assicuriamo anche il servizio Vacanze con noi per bambini e bambine delle primarie”.

Nella Carta dei Servizi degli Asili Nido comunali (La Perla, Mille Amici, Giardino dei Piccoli) è spiegata la mission del nido – garantire la cura e il benessere dei bambini, per favorirne lo sviluppo psicofisico, le relazioni affettive, i processi di identità e autonomia e per promuovere la socializzazione – e indicato il piano pedagogico che ha come fondamento il bambino come persona che deve sentirsi amata, compresa e rispettata.