Ruba 400 euro al distributore di benzina Q8 e tenta la fuga: 2 donne lo bloccano, arrestato

Questore: Foglio di Via Obbligatorio Avviso Orale di Pubblica Sicurezza.

(mi-lorenteggio.com) Brescia, 11 agosto 2025 – Quanto accaduto nello scorso fine settimana in Città rappresenta un bell’ esempio di senso civico dimostrato da 2 nostre concittadine .

Nei giorni scorsi, infatti, gli Agenti della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza “Carmine” hanno tratto in arresto un 51enne bresciano residente a Puegnano (BS), con a carico numerosi precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura e gravità.

Nello specifico, attravero il numero di emergenza “112 NUE” la titolare del Distributore di Benzina “Q8” di via Corsica faceva pervenire alla Centrale Operativa della Questura una richiesta d’intervento per furto in atto di banconote da parte di un uomo sconosciuto.

La segnalante, allertata da una sua dipendente, aveva notato che un uomo si era introdotto con fare sospetto all’interno dell’Area Servizi , per poi asportare dalla Cassa quanto in essa contenuto e quindi tentare di darsi alla fuga.

Tale tentativo, tuttavia, non andava a buon fine in quanto impedito dal tempestivo intervento delle due donne che subito si mettevano all’inseguimento del ladro, riuscendo a bloccarlo ed immobilizzarlo poco dopo.

Visto fallito il proprio intento criminoso, il soggetto non poteva fare altro che restituire la somma di denaro contante, pari a 400 Euro, furtivamente sottratti alla legittima proprietaria.

I Poliziotti, giunti in pochi istanti sul posto, dopo aver preso in carico il responsabile provvedevano a condurlo negli Uffici della Questura per poi dichiaralo in arresto per il reato di furto aggravato.

In considerazione di quanto accaduto e dei precedenti a suo carico il Questore della Provincia di Brescia Paolo Sartori ha disposto – in conformità con quanto previsto dal Codice delle Leggi Antimafia – le Misura di Prevenzione Personali del Foglio di Via Obbligatorio con conseguente Divieto di Ritorno nel Comune di Brescia per i prossimi 4 anni , nonché dell’ Avviso Orale di Pubblica Sicurezza. In caso di violazione del Provvedimento del Questore, il soggetto potrà essere condannato sino a 1 anno e mezzo di reclusione ed alla multa di 10.000 Euro .

“Quello al quale abbiamo assistito rappresenta un bell’esempio di senso civico dimostrato da due persone che, in occasione di un odioso episodio delinquenziale, non hanno esitato ad intervenire per bloccare l’autore del reato – ha evidenziato il Questore Sartori –. L’episodio testimonia in maniera evidente l’importanza ed il valore della collaborazione attiva di cittadini che, oltre ad allertare le Forze di Polizia, si sono adoperati personalmente per impedire ad un delinquente di sottrarsi alla Giustizia”.