Abusivismo dei “taxi boat”: la Polizia di Stato di Como con la Polizia Locale sanziona 5 “butta dentro” e 4 titolari di aziende

(mi-lorenteggio.com) Como, 12 agosto 2025 – La Polizia di Stato di Como, nella mattinata odierna, nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell’esercizio abusivo dell’attività di “taxi boat”, coadiuvati dalla Polizia Locale, ha sanzionato 5 soggetti c.d. “butta dentro”.

Alle ore 09.00, 3 pattuglie dell’Ufficio di Gabinetto della Questura di Como, 1’equipaggio della Squadra Acque Interne dell’U.P.G.S.P. ed una pattuglia della Polizia Locale di Como, hanno svolto un servizio che ha assoggettato a sanzione 5 “butta dentro” – un 40enne albanese, un 35enne afgano, una 42enne brasiliana, un 23enne, una 21enne, nonché 4 titolari di aziende – per aver violato il recente Regolamento di Polizia Urbana che limita le attività di promozione e gruppi accompagnati da guide turistiche o altri accompagnatori.

Dopo aver perlustrato anche con personale in borghese, la zona che va dal Pontile di Sant’Agostino in viale Lungo Lario Trieste fino all’ingresso dei giardini al Lago in via lungo lago Mafalda di Savoia, hanno proceduto all’intervento.

Il servizio, disposto dal Questore di Como Marco Calì, rientra tra le attività di prevenzione e controllo volte a garantire il rispetto delle normative vigenti e garantire una migliore vivibilità dell’area del Lago di Como che attrae migliaia di turisti nella città lariana.