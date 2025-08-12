Garlasco. 18 anni fa l’omicidio di Chiara Poggi

(mi-lorenteggio.com) Garlasco, 13 agosto 2025 – Il 13 agosto 2007, Chiara Poggi, 26 anni, laureata in Economia, fu trovata assassinata nella villetta in via Pascoli, con cui viveva con i suoi genitori. Era da sola in casa, la famiglia era in vacanza in Trentino, e il suo corpo fu rinvenuto sulle scale che andavano verso la cantina.

A chiamare la polizia fu il suo fidanzato, Alberto Stasi, 24 anni, studente universitario laureando alla Bocconi di Milano: dieci anni dopo, sarà condannato in via definitiva per l’omicidio, anche se si dichiara innocente.

Il movente e l’arma del delitto, ancora oggi non ci sono.

Una settimana dopo il delitto Alberto Stasi viene iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario: il 24 settembre viene anche arrestato, ma pochi giorni dopo il gip lo fa scarcerare per insufficienza di prove. Nel 2008 arriva il rinvio a giudizio, a dicembre 2009 l’assoluzione nel processo con rito abbreviato: secondo una perizia informatica sul suo computer, che lo scagiona, il giovane al momento della morte di Chiara era a casa a scrivere la tesi di laurea.

Due anni dopo, nel 2011, la Procura chiede nuovamente 30 anni di carcere per omicidio per via di una nuova perizia che sposta l’orario della morte della vittima, facendo così saltare l’alibi di Stasi: la perizia però non viene ammessa e Alberto viene assolto anche in appello davanti alla Corte d’Assise di Milano.

Nel 2013 la Cassazione annulla la sentenza d’appello e dispone un nuovo processo, con nuove prove, tra cui l’esame del Dna su un capello trovato tra le mani della vittima. Nel nuovo processo di secondo grado, stavolta Stasi viene condannato a 16 anni: non vengono riconosciute le aggravanti. La Cassazione conferma poi la condanna in appello, nonostante il procuratore chiedesse l’annullamento della sentenza senza rinvio, come richiesto anche dalla difesa di Stasi, che viene perciò considerato da quel momento l’assassino di Chiara Poggi ed entra nel carcere di Bollate.

Oggi, sono ancora in corso indagini per ricostruire quanto avvenuto e accertare tutte le responsabilità.

V. A.