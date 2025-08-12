GENOVA. VICEPRESIDENTE ALPARONE DOPODOMANI A COMMEMORAZIONE VITTIME PONTE MORANDI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 agosto 2025 – Il vicepresidente della Regione Lombardia Marco Alparone, su delega del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, parteciperà dopodomani, mercoledì 14 agosto, a Genova, alla cerimonia di commemorazione delle 43 vittime che, sette anni fa, persero la vita a causa del crollo del ponte Morandi.

Tra loro anche una funzionaria della Regione Lombardia, Angela Zerilli, di Corsico (Milano).

Nella settima ricorrenza del disastro il Comune di Genova, insieme al ‘Comitato parenti vittime del Ponte Morandi’, promuove alcuni momenti commemorativi.

Il ricordo della tragedia inizierà la sera del 13 agosto quando a Palazzo Tursi, andrà in scena lo spettacolo teatrale ‘La traiettoria calante’.

La cerimonia del 14 agosto si svolgerà, invece, per la prima volta, nello spazio attiguo al Memoriale 14.08.2018, inaugurato lo scorso dicembre. Alle ore 9 nella Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa (via san Bartolomeo della Certosa 15), sarà celebrata la Santa Messa officiata dall’arcivescovo di Genova monsignor Marco Tasca.

Alle 10.45 inizierà la Cerimonia in ricordo delle vittime del crollo del ponte Morandi alla presenza del presidente della Regione Liguria Marco Bucci e del viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi con delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Parteciperanno alla commemorazione anche il sindaco di Genova Silvia Salis e il Prefetto del capoluogo ligure Cinzia Torraco. All’interno del Memoriale, vicino all’elenco dei nomi delle 43 vittime, saranno posizionate le corone e sarà osservato un minuto di silenzio.

Seguiranno gli interventi delle autorità civili e religiose tra cui l’arcivescovo di Genova monsignor Marco Tasca e la rappresentante dei parenti delle vittime Egle Possetti.

Alle 11.36 sarà poi osservato un minuto di silenzio e in contemporanea verranno suonate le sirene delle navi in porto e le campane di tutta la Diocesi. A chiudere la cerimonia il secondo intervento musicale dedicato alle famiglie delle vittime.