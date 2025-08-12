INCENDIO VESUVIO, AL LAVORO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE LOMBARDIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 agosto 2025 – Proseguono da 4 giorni le operazioni del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per contrastare i vasti incendi boschivi che stanno interessando l’area del Parco nazionale del Vesuvio.

Oggi il dispositivo di soccorso vede impegnati 50 vigili del fuoco a terra e 4 Canadair operativi per sganci d’acqua e sostanze estinguenti sui fronti di fiamma nei comuni di Terzigno, Boscotrecase (via Cifelli) e Trecase.

Sono operative anche due squadre in rinforzo dai comandi di Salerno e Caserta e due moduli AIB inviati nei giorni scorsi dalla Regione Toscana e dalla Regione Marche, a supporto delle squadre locali.

SUL POSTO GLI SPECIALISTI DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI SEZIONE VALTELLINESE DI SONDRIO

Sono sette i volontari della Protezione civile lombarda, specializzati in antincendio boschivo, che hanno raggiunto in queste ore la Campania con due mezzi AIB per contribuire alle operazioni di spegnimento del vasto incendio che da giorni interessa il Vesuvio.

Si tratta di due squadre di Sondrio che appartengono ai Gruppi dell’Associazione nazionale alpini della Colonna mobile regionale, che si sono mobilitate su attivazione del Dipartimento nazionale di Protezione civile.

“Ringrazio di cuore i nostri alpini – afferma Romano La Russa, assessore regionale alla Protezione civile – e tutto il Sistema della Protezione civile lombarda che hanno risposto immediatamente alle richieste del Dipartimento nazionale per l’emergenza che ha colpito il Parco Nazionale del Vesuvio” .

“Sono certo che, ancora una volta – prosegue – i volontari lombardi garantiranno un contributo prezioso unendo le capacità professionali alla generosità e all’impegno che li contraddistinguono da sempre”.