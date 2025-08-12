INCIDENTE LUNGO LA AUTOSTRADA A4 TRA MILANO GHISOLFA E ARLUNO: DUE ELICOTTERI DEL SOCCORSO IN AZIONE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 agosto 2025 – Intorno alle ore 18.40, lungo la autostrada Torino-Milano è avvenuto un grave incidente, la cui dinamica è in fase di accerttamento, al chilometro 117+100 tra MI-GHISOLFA e ARLUNO in direzione TORINO.

Da Brescia e Como sono giunti due elicotteri del soccorso, mentre i Vigili del Fuoco, quattro ambulanze e tre automediche e la Polstrada, hanno raggiunto il luogo del sinistro..

Coinvolte sette persone, tra queste una bambina di un anno e una bambina di 7 anni. Due feriti sono stati trasportati in elicottero in ospedale in codice giallo.

In corso i soccorsi.

Redazione