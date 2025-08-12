Mantova. Incidente auto moto, morto Carabiniere di 31 anni

(mi-lorenteggio.com) Mantova, 12 agosto 2025 – Intorno alle ore 9.55 di stamane, in viale Pompilio, è avvenuto un grave incidente tra un veicolo e una moto. Il conducente della moto, un carabinieri di 31 anni, è deceduto sul colpo e inutili sono stati i soccorsi di due ambulanze della Croce Azzurra di Mantova e di un’automedica.

«Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Mantova, Colonnello Vincenzo Di Stefano, a nome suo personale e di tutti i Carabinieri di ogni ordine e grado della provincia, si stringe al dolore della famiglia del Carabiniere Mario Sicilia.Il militare, nato a Caltanissetta il 18/12/1993, si era arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 2019 e, dopo aver frequentato il corso di formazione presso la Scuola Allievi Carabinieri di Reggio Calabria, dal 2020 ad oggi ha prestato servizio presso la Stazione Carabinieri di Mantova in Via Chiassi. Lascia una compagna ed una bambina di 2 anni. Il Carabiniere Mario Sicilia viene ricordato dai commilitoni come un ragazzo straordinario, sempre disponibile, allegro e cordiale. Era un punto di riferimento per tutti i colleghi, specie per i più giovani. Lascerà un vuoto incolmabile».

