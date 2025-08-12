Milano. Incidente di via Saponaro, presi quattro minori di 14 anni

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 agosto 2025 – Sono stati fermati dagli agenti della Polizia locale di Milano i quattro ragazzini che erano a bordo della vettura rubata a dei francesi, che ieri ha investito e ucciso la 71enne Cecilia De Astis, che stava camminando in via Saponaro, all’altezza del civico 40 a Milano, nel quartiere Gratosoglio.

I quattro erano fuggiti subito dopo il grave incidente e sono tre minori di 14 anni: tre maschi e una femmina, rintracciati in un campo rom. Sono in corso le identificazioni e le perquisizioni.

Redazione