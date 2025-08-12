MONZA. RAPINA A MANO ARMATA ALLA COOP, ARRESTATI DUE TUNISINI

(mi-lorenteggio.com) Monza, 12 agosto 2025 – Domenica 10 agosto, intorno alle 22:45, due cittadini tunisini di 38 e 19 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato per rapina a mano armata. La chiamata al 112 è partita da un passante che ha segnalato una colluttazione nei pressi del supermercato Coop di via Marsala. Una Volante della Questura è intervenuta immediatamente e, in via Solferino, ha individuato due uomini in abbigliamento sportivo che, alla vista degli agenti, si sono dati alla fuga, gettando un coltello vicino a un cestino dei rifiuti. Pochi istanti dopo, un uomo con la maglietta strappata ha raggiunto i poliziotti, indicando i due come responsabili di rapina nei suoi confronti di una collanina d’argento che portava al collo. Individuati e bloccati, uno dei fermati ha tentato di colpire un agente nel tentativo di scappare, ma è stato subito immobilizzato. La vittima, a cui è stata restituita la collanina precedentemente sottrattagli dai rapinatori, ha lamentato dolori in seguito alla colluttazione e pertanto è stata soccorsa dal personale sanitario. Dai controlli in Questura è emerso che entrambi gli arrestati erano già noti alle forze dell’ordine. Dopo le formalità di rito, sono stati trasferiti alla Casa Circondariale di Monza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.