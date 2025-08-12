PREMIATE LE 71 LE MIGLIORI CANTINE ITALIANE UNTOLD 2026: CALATRONI, CARUNA, DE’ FEDERICI, LA PERLA SONO LE 4 MIGLIORI CANTINE DELLA LOMBARDIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 agosto 2025 – Sono Calatroni, Caruna, De’ Federici, La Perla le 4 Migliori Cantine della Lombardia tra 71 le italiane premiate e delle 400 presenti ad entrare ufficialmente nel secondo volume “Untold 2026 – Quello che non è stato ancora detto del vino”, l’inedita guida ai distretti del vino d’Italia promossa dal team editoriale Decanto. Un lavoro importante che riunisce la produzione vitivinicola italiana d’eccellenza, il valore della tipicità regionale, dell’identità territoriale, le interpretazioni degli areali vocati alle produzioni autoctone monovitigno e dove la Lombardia con Calatroni – Migliore Cantina da Visitare, Caruna – Migliore Azienda a Conduzione Familiare, De’Federici – Migliore Cantina Emergente, La Perla – Migliore Cantina i riconoscimenti regionali. Anche quest’anno Untold celebra le cantine che meglio esprimono terroir, autenticità e l’eccellenza vitivinicola di qualità e l’ospitalità enoturistica esperienziale. Alle aziende virtuose del panorama nazionale sono state assegnate le quattro menzioni Migliore Cantina, Migliore Cantina Emergente e Migliore Azienda a Conduzione Familiare conferite tenendo conto della qualità complessiva dei tre vini presentati in degustazione. Per il premio Migliore Cantina Emergente, la selezione ha riguardato esclusivamente le realtà fondate dopo il 2010.

Il titolo di Migliore Cantina da Visitare è stato conferito in base alla varietà e al livello qualitativo dei servizi offerti per l’enoturismo.

Con oltre 600 cantine e 1.800 campioni andati in rassegna ad un largo e autorevole panel di giudici altamente specializzato lo scorso maggio, Decanto si conferma come una delle voci più influenti nel panorama del vino italiano e del turismo enogastronomico e presenta, nel prossimo autunno, uno strumento editoriale di fondamentali contenuti editoriali destinati ad un pubblico specializzato e di grandi appassionati.

I riconoscimenti ai vini e alle aziende sono stati consegnati in occasione della Cerimonia di Premiazione tenutasi lo scorso luglio nell’incantevole cornice della Costiera Amalfitana da Andrea Annunziata, direttore editoriale, e da Roberto Garofalo, caporedattore “Untold 2026 – Quello che non è stato ancora detto del vino”. Insieme alla consegna dei quattro premi alle aziende, sono stati trasferiti anche gli attestati con i punteggi in Cavatappi, con la lista ufficiale in uscita nelle prossime settimane. Il lavoro dello staff della guida “Untold 2026” valorizza l’immensa ricchezza e la diversità del patrimonio vitivinicolo nazionale e la virtuosa attività di produzione delle aziende che consente raccontare il vino Made in Italy in tutto il mondo. Il premio, un piatto di ceramica artigianale vietrese realizzato per l’evento dal maestro Paolo Salsano, rappresenta un simbolo del legame profondo tra arte, cultura e tradizione del territorio campano. La nuova edizione Untold si propone di continuare a raccontare con accuratezza il vino come espressione autentica di un territorio e del lavoro appassionato di chi lo vive ogni giorno come simbolico valore culturale.

Le 71 Migliori Cantine d’Italia – Untold 2026 suddivise per regione:

Abruzzo

Migliore Cantina da Visitare – Ciavolich

Migliore Cantina – Diubaldo

Migliore Cantina Emergente – Tenuta Antonini

Migliore Azienda a Conduzione Familiare – Tenuta De Melis

Basilicata

Migliore Cantina – Cantina di Venosa

Migliore Cantina da Visitare – Cantine del Notaio

Migliore Azienda a Conduzione Familiare – Tenuta i Gelsi

Calabria

Migliore Azienda a Conduzione Familiare Francesco Malena

Migliore Cantina da Visitare in Calabria: La Peschiera

Migliore Cantina della Calabria: Santa Venere

Campania

Migliore Cantina da Visitare in Campania: Guerritore

Migliore Azienda a Conduzione Familiare della Campania: Il IV Miglio

Migliore Cantina della Campania: Marisa Cuomo

Migliore Cantina Emergente della Campania: Vezzoso

Emilia – Romagna

Migliore Cantina – Cantina Divinja

Migliore Azienda a Conduzione Familiare – Casa Benna

Migliore Cantina da Visitare – Umberto Cesari

Migliore Cantina Emergente – Ventiventi

Friuli Venezia Giulia

Migliore Cantina Emergente – Ad Coos

Migliore Cantina – Collavini

Migliore Cantina da Visitare – Valentino Butussi

Lazio

Migliore Cantina da Visitare – Pileum

Migliore Azienda a Conduzione Familiare – Solis Terrae

Migliore Cantina Emergente – Tenuta Iacoangeli

Migliore Cantina – Terenzi

Liguria

Migliore Cantina Emergente – A Scià

Migliore Cantina da Visitare – Bisson

Migliore Azienda a Conduzione Familiare – Fontanacota

Migliore Cantina – Ramoino

Lombardia

Migliore Cantina da Visitare – Calatroni

Migliore Azienda a Conduzione Familiare – Caruna

Migliore Cantina Emergente – De’Federici

Migliore Cantina – La Perla

Marche

Migliore Azienda a Conduzione Familiare – Benforte

Migliore Cantina Emergente – Podere l’infinito

Migliore Cantina – Produttori di Matelica 1932

Migliore Cantina da Visitare – Tenuta di Tavignano

Molise

Migliore Cantina del Molise: Angelo d’Uva

Migliore Cantina da Visitare in Molise: Di Majo Norante

Piemonte

Migliore Cantina da Visitare – Diego Pressenda

Migliore Azienda a Conduzione Familiare – Passone Massimiliano

Migliore Cantina Emergente – Ramello Gianni e Matteo

Migliore Cantina – Schiavenza

Puglia

Migliore Azienda a Conduzione Familiare – Franco Di Filippo

Migliore Cantina Emergente – Giovanni Aiello Enologo per Amore

Migliore Cantina – Leone de Castris

Migliore Cantina da Visitare – Leone de Castris

Sardegna

Migliore Azienda a Conduzione Familiare – Giacu

Migliore Cantina – Tenute Gregu

Migliore Cantina da Visitare – Tenute Gregu

Migliore Cantina Emergente – Vigne Centro Sardegna

Sicilia

Migliore Cantina – Cortese

Migliore Azienda a Conduzione Familiare – Generazione Alessandro

Migliore Cantina Emergente – Marchese delle Saline

Migliore Cantina da Visitare -Tenuta Rasocolmo

Toscana

Migliore Cantina Emergente – Chiusa Grossa

Migliore Azienda a Conduzione Familiare – Giodo

Migliore Cantina da Visitare – Le Berne

Migliore Cantina – Pietraserena

Trentino – Alto Adige

Migliore Cantina Emergente – Romen

Migliore Cantina – St. Quirinus

Migliore Azienda a Conduzione Familiare – Tonini

Migliore Cantina da Visitare – Weingut Eberlehof

Umbria

Migliore Cantina da Visitare – Còlpetrone

Migliore Azienda a Conduzione Familiare – Daniele Rossi

Migliore Cantina Emergente – Daniele Rossi

Migliore Cantina – Tenute Lunelli – Castelbuono

Valle d’Aosta

Migliore Cantina Emergente della Valle d’Aosta: Betemps Matthieu

Migliore Cantina della Valle d’Aosta: La Source

Migliore Cantina da Visitare in Valle d’Aosta: La Source

Veneto

Migliore Cantina da Visitare – Farina

Migliore Cantina Emergente – Podere Cunial

Migliore Azienda a Conduzione Familiare – Tommaso Bussola

Migliore Cantina – Villa Canestrari