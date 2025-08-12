SCIARE A CORTINA NELLA STAGIONE OLIMPICA E PARALIMPICA? SI PUÒ

Anche durante il periodo olimpico dal 6 al 22 febbraio e paralimpico dal 6 al 15 marzo 2026, Cortina d’Ampezzo manterrà un’offerta sciistica di qualità, garantendo a residenti, turisti e operatori un’esperienza completa sulle piste e nella conca per vivere da protagonisti l’atmosfera olimpica

(mi-lorenteggio.com) Cortina d’Ampezzo, 12 agosto 2025 _ In vista della stagione invernale 2025/26 e delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, il Consorzio Esercenti Impianti a Fune di Cortina d’Ampezzo, Auronzo/Misurina, San Vito di Cadore confermano che la ski area sarà pienamente operativa per gran parte della stagione, garantendo un’esperienza anche durante il periodo delle competizioni. Un’opportunità quasi irripetibile per vivere da protagonisti e respirare, in prima persona tutta l’atmosfera dei giochi olimpici che conquista Cortina per la seconda volta dopo 70 anni.

Da inizio stagione fino al 12 gennaio 2026 tutto regolarmente aperto e accessibile

Tutti gli impianti e le piste saranno regolarmente aperti e accessibili, senza limitazioni, fino alla conclusione delle festività natalizie.

Dal 12 gennaio – preparativi olimpici

Sarà prevista solo la chiusura graduale della pista Olympia delle Tofane e Labirinti per gli allestimenti di gara; tutte le altre piste della ski area resteranno pienamente fruibili.

Da fine gennaio a metà marzo – periodo dei Giochi

In concomitanza con la creazione dei “perimetri di sicurezza olimpici”, non saranno disponibili al pubblico gli impianti e le piste dell’area Tofana servite da:

Cabinovia Socrepes

Baby Socrepes

Seggiovia Tofana Express

Seggiovia Piè Tofana / Duca d’Aosta

Seggiovia Duca d’Aosta / Pomedes

Cabinovia Col Drusciè

Impianti e piste di Ra Valles

Sempre aperti e accessibili in questo periodo:

Seggiovia Olympia (Pocol)

Cabinovia Skyline

Ski area 5 Torri

Ski area Col Gallina

Ski area Lagazuoi

Ski area Faloria / Cristallo

Ski area San Vito di Cadore

Ski area Auronzo / Misurina

Mobilità e accessi

Per agevolare gli spostamenti durante i Giochi, sarà predisposto un sistema di pass auto (in via di definizione) e potenziato il servizio skibus e trasporto pubblico locale.

Dal 15 marzo 2026

Tutti gli impianti e le piste della Tofana torneranno rapidamente operativi, compresa la pista Olympia e le aree di Roncato e San Zan, dopo i lavori di disallestimento post-competizioni.