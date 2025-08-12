Teatro alla Scala, morta Maria Di Freda

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 agosto 2025 – Le lavoratrici e i lavoratori del Teatro alla Scala, insieme al Sovrintendente Fortunato Ortombina, al Direttore Musicale Riccardo Chailly, al Direttore del Corpo di Ballo Frédéric Olivieri e a tutta la Direzione, si stringono alla famiglia di Maria Di Freda, scomparsa ieri.

Direttore Generale dal 2008 al 2021, ha dedicato quasi cinquant’anni al Teatro, contribuendo in modo decisivo alla sua crescita e alla sua apertura internazionale. Il suo nome resterà legato alle principali trasformazioni del Teatro, dal passaggio a Fondazione di Diritto Privato nel 1997 alla cura di 85 tournée in 32 Paesi, al rapporto sempre più solido con la RAI, fino al ruolo di primo piano nel rinnovamento architettonico firmato da Mario Botta con Emilio Pizzi e nell’avvio del piano di trasferimento di laboratori e magazzini nell’area di Rubattino.

Ne ricorderemo la dedizione indefettibile, il carattere risoluto e combattivo, l’umanità e l’affetto per la famiglia scaligera.

Il funerale di Maria Di Freda si terrà giovedì 14 agosto alle 11 alla Chiesa di San Gioachimo in via Fara, 2.

Redazione