Valdisotto. Incidente mortale lungo la Provinciale 28, morto ciclista 40enne investito

(mi-lorenteggio.com) Valdisotto, 12 agosto 2025 – Intorno alle ore 11.10, lungo la Provinciale 28, un grave incidente stradale lungo un tornante, è avvenuto tra un’auto e un ciclista di 40 anni, che è stato investito ed è deceduto sul colpo. Inutili i soccorsi dell’elisoccorso, giunto da Sondrio, e di due ambulanze di Valtellina Soccorso e un’automedica. L’autista del veicolo, un uomo di 56 anni, è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Sondalo, mentre, le forze dell’ordine hanno fatto tutti i rilievi.

Redazione