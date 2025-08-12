Vigevano. 80enne truffato: “Sua figlia è ricoverata in gravi condizioni in ospedale con il virus del West Nile”

(mi-lorenteggio.com) Vigevano, 12 agosto 2025 – I truffatori non vanno in vacanza ed escogitano truffe sempre più attuali, sfruttando la fragilità delle persone, sopratutto anziane.

“Sua figlia è ricoverata in gravi condizioni in ospedale con il virusi del West Nile. Servono subito 5mila euro per somministrarle le cure necessarie”.



Così un uomo e una ragazza, si sono finti come operatori sanitari, riuscendo a truffare un uomo di 80 anni, che si è subito preoccupato e non ha verificato che l’informazione fosse vera, contattando la figlia. L’80enne ha recuperato i contanti che aveva in casa e ha consegnato i soldi ai due truffatori.

