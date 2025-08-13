BARREA – Un laboratorio di canottaggio per valorizzare il “Paese dell’acqua”

di Principia Bruna Rosco

(mi-lorenteggio.com) Barrea, 13 agosto 2025 – Il sindaco Aldo Di Benedetto, già presidente del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, ha annunciato l’avvio del Centro Integrato Attività Acquatiche, nato dalla collaborazione tra il Comune, la Pro Loco e il Circolo Canottieri Pescara:

“Vogliamo che Barrea venga riconosciuta come Paese dell’acqua – sottolinea il sindaco – non solo per la bellezza del lago, ma anche per le numerose sorgenti e fontane che arricchiscono il nostro territorio”.

Il progetto si tradurrà in un’iniziativa speciale: il 14 e 15 agosto 2025, il lago di Barrea diventerà una vera e propria palestra naturale grazie a un Laboratorio di avviamento al canottaggio curato dal Circolo Canottieri di Pescara.

Ci saranno due sessioni giornaliere, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00 aperte a tutti, con età minima di 13 anni e obbligo di saper nuotare.

“L’idea – spiega Di Benedetto – è nata osservando il potenziale del lago, capace di offrire non solo sport ma anche momenti di socialità e benessere. Medico di professione e residente a Barrea da oltre cinquant’anni, il sindaco conosce bene il valore di questo luogo “dell’anima” e si sta impegnando anche per garantire un’adeguata assistenza sanitaria a cittadini e turisti.

Perché conta:

“Il lago di Barrea – aggiunge il dott. Di Benedetto – è balneabile e dispone di un’area campeggio e, con questo laboratorio, Barrea lega sport, turismo e tutela del paesaggio, offrendo ai residenti e ai visitatori un’esperienza formativa e inclusiva sul proprio lago”.

La guida del sindaco Aldo Di Benedetto sottolinea una visione di sviluppo territoriale che mette al centro acqua e comunità.

A suggellare l’avvio di questo laboratorio sarà la presenza del Presidente della Federazione Italiana Canottaggio, dott. Davide Tizzano, due volte campione olimpico, che darà il via ufficiale alle prove in acqua.

Per informazioni e iscrizioni: 389.1786834

