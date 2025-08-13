Caccia: Raggiunte 50.000 firme certificate per proposta di legge. Lombardia capofila!

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 agosto 205 – In meno di un mese e mezzo la proposta di Legge di iniziativa popolare per lo stop al Disegno di Legge “Sparatutto” della Maggioranza e per l’abolizione della caccia che Gaia Animali & Ambiente assieme ad altre 14 associazioni nazionali -tra le quali Lav, Lac, Enpa, Lega del Cane, Oipa, Animalisti italiani- ha promosso ha raggiunto la soglia delle 50.000 firme, necessarie per poterla depositare in Parlamento!

Il prossimo passo sarà ora il deposito della proposta di Legge presso il Senato e dovrà essere esaminata dalle Commissioni riunite Ambiente e Agricoltura del Senato. La Lav, in rappresentanza delle associazioni promotrici, ha già chiesto un incontro al Presidente del Senato La Russa per consegnare nelle sue mani le motivazioni che hanno spinto a proporre una Legge per l’abolizione della caccia.

Spicca il grande contributo di firme certificate raccolte in Lombardia. “Oltre 11.000 delle 50.000 firme certificate provengono dalla Lombardia”, sottolinea il portavoce di Gaia Animali & Ambiente Edgar Meyer. “Segno che nella nostra Regione c’è grande insofferenza per il mondo venatorio. Vogliamo portare la richiesta della maggioranza dei lombardi e degli italiani dentro le stanze del potere politico”.

La raccolta firme proseguirà fino ad inizio settembre, in modo da dare a quante più persone possibile la possibilità di sentirsi partecipi di questo ambizioso progetto. “Questa proposta di legge vuole finalmente mettere a tacere i fucili di quella risicata minoranza di cittadini con in tasca la licenza di caccia che rappresenta lo 0,7% degli italiani”, conclude Meyer.

Per firmare: https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/4100011

Redazione