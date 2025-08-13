Como – Denunciato 48enne marocchino per furto all’Esselunga

(mi-lorenteggio.com) Como, 13 agosto 2025 – Nel pomeriggio di ieri la Polizia di Stato di Como ha denunciato un 48enne marocchino, residente a Desio (MB) e con precedenti per reati contro il patrimonio, per il furto di quattro bottiglie di superalcolici, del valore complessivo di oltre 92 euro, presso il supermercato Esselunga di Como.

Gli agenti delle Volanti, intervenuti immediatamente sul posto, hanno raccolto la testimonianza dell’addetto alla sorveglianza, che ha riferito di aver visto l’uomo prelevare dagli scaffali quattro bottiglie di whisky. Superata la cassa, dove aveva pagato solo due bottiglie di birra, il 48enne è stato invitato a mostrare il contenuto dello zaino, all’interno del quale era nascosta la refurtiva.

Durante la perquisizione sono stati rinvenuti anche un tronchesino nella tasca sinistra dei pantaloni e un altro nella tasca frontale dello zaino.

Privo di documenti d’identità, l’uomo è stato accompagnato in Questura per l’identificazione, risultando in regola con le norme di soggiorno e già destinatario di un avviso orale emesso dalla Questura di Monza e della Brianza.

È stato denunciato per furto aggravato, possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso e inoltre in quanto privo di documenti di identificazione.

Lo stesso verrà inoltre sottoposto alla misura di prevenzione del Foglio di via obbligatorio.

Nella mattinata di ieri la Polizia di Stato di Como ha arrestato due cittadini algerini di 24 e 30 anni e un 22enne marocchino, tutti irregolari in Italia e con precedenti specifici per reati contro il patrimonio, accusati di tentato furto aggravato in concorso. In particolare due di loro sono già stati arrestati precedentemente a Milano per furto con strappo di una collanina d’oro. Questo dato conferma la estrema mobilità di certi predoni che richiede l’adozione di precise strategie di contrasto.

Quest’attività, come quella effettuata nei giorni scorsi contro le “spaccate” su autovetture in danno di visitatori stranieri, rientra nel piano di rafforzamento dei servizi di contrasto al crimine diffuso specie nelle arre a forte vocazione turistica. Per contrastare il fenomeno, come da precise indicazioni del Questore di Como Marco Calì, una apposita task force della Squadra Mobile ha intensificato i controlli nelle zone centrali di Como , con particolare attenzione alle vie adiacenti al lago.

Durante un servizio di osservazione, gli agenti hanno notato i tre aggirarsi con fare sospetto: uno tentava di sottrarre oggetti da borse e zaini di passanti, mentre gli altri fungevano da palo. Dopo vari tentativi falliti, il gruppo si è spostato in Piazza Duomo, dove il principale sospettato ha provato a prendere uno zaino lasciato a terra, venendo però scoperto dal proprietario.

Seguiti fino alla stazione di Como San Giovanni, grazie alla capacità degli operatori di mimetizzarsi tra turisti garantendo l’efficacia del servizio, i tre sono stati fermati e portati in Questura per l’identificazione tramite rilievi fotodattiloscopici. Al termine delle formalità sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza, in attesa del giudizio direttissimo fissato per oggi.

Redazione