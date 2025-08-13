Doppio appuntamento, sabato 23 agosto, con il festival Onde musicali sul Lago d’Iseo

Histoire du Tango a Lovere (Bg) e Romancero Gitano a Pisogne (Bs)

(mi-lorenteggio.com) ISEO (BS), 13 agosto 2025 – Si avvia alla conclusione l’ottava edizione di Onde musicali sul Lago d’Iseo, il festival organizzato dall’Associazione Luigi Tadini di Lovere in collaborazione con Visit Lake Iseo (l’ente di promozione turistica del Lago d’Iseo) sulla sponda bergamasca e su quella bresciana del Sebino. Realizzata grazie al contributo di Regione Lombardia e al supporto di GF-Elti, Bertoni Antinfortunistica Industriale, Rotary Club Lovere-Iseo-Breno, Lions Club Lovere, Navigazione Lago d’Iseo e Comisa, la manifestazione propone ancora una manciata di appuntamenti fino al gran finale di sabato 6 settembre sull’isola di Loreto con il virtuosismo degli archi di Enzo Ligresti (violino) e Giorgio Fiori (violoncello).

Prima dell’atto conclusivo vanno segnalati i due concerti in programma entrambi nella giornata di sabato 23 agosto: a Lovere (Bg), a Villa Milesi (ore 21), Cesare Carretta (violino), Andrea Corazzi (bandoneon e fisarmonica) e Nicola Ziliani (contrabbasso) presenteranno Histoire du Tango, affascinante excursus nella storia del celebre ballo argentino. Verranno eseguiti brani di Gardel, Pugliese, Piazzolla, Ziegler e Galliano. Nel trio spicca la presenza di Cesare Carretta, diplomato al Conservatorio di Parma e laureato con lode in violino jazz presso il Conservatorio di Bologna. Carretta ha suonato con la Symphonica d’Italia diretta dal maestro Lorin Maazel e con altre prestigiose orchestre e gruppi da camera, fra cui l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano, l’Orchestra di Padova e del Veneto e l’Orchestra Filarmonica Italiana, per la quale è solista e arrangiatore. Svolge, inoltre, un’intensa attività nel panorama jazzistico italiano ed è fondatore dell’ensemble JAS Jazz Acoustic Strings. È stato, infine, il primo violino del quartetto d’archi di Franco Battiato.

La stessa sera, quella del 23 agosto, sempre alle ore 21, presso la chiesa di Santa Maria della Neve di Pisogne (Bs), andrà invece in scena Romancero Gitano, omaggio a Garcia Lorca, con il soprano cinese Congxiao Wang, il mezzosoprano Chiara Scannapieco, il tenore italo-argentino Joaquìn Cangemi, il basso giapponese Naoki Ohashi e il chitarrista Marco Del Prato, nato ad Iseo e diplomatosi all’Accademia Tadini di Lovere. Verranno eseguite alcune delle Canciones Españolas Antiguas di Garcia Lorca, che oltre ad essere stato un grande poeta e drammaturgo fu anche appassionato di musica, con un particolare interesse verso le canzoni popolari spagnole, che trascrisse e armonizzò. La seconda parte del programma prevede l’esecuzione dell’opera Romancero Gitano in cui Mario Castelnuovo-Tedesco, uno tra i più importanti compositori per chitarra classica del XX secolo, ha armonizzato sette liriche del poeta spagnolo per coro misto e chitarra.

Come già accennato, il sipario sull’ottava edizione del festival Onde musicali sul Lago d’Iseo calerà sabato 6 settembre sull’isola di Loreto (Bs) con lo Sconcertante concerto di Enzo Ligresti (violino) e Giorgio Fiori (violoncello). Un duo di fuoriclasse che, come preannuncia il titolo dell’evento, sorprenderà il pubblico con un’alternanza di stili, generi e compositori. Tra i brani in scaletta, la ben nota Passacaglia di Handel in una versione virtuosistica che darà modo agli artisti di mettere in luce grandi agilità, sovracuti e scale in uno stile detto concertante imitativo, cioè un botta e risposta tra i due strumenti con un effetto di grande impatto. Ma il programma includerà anche trascrizioni per violino e violoncello di brani tratti dalla Carmen di Bizet e da Il Barbiere di Siviglia di Rossini.

Enzo Ligresti svolge un’intensa attività concertistica come solista e in formazioni cameristiche in Italia e all’estero, sempre con grande apprezzamento del pubblico e della critica. Ha all’attivo diverse registrazioni discografiche, alcune delle quali prime registrazioni mondiali, e collaborazioni con il pianista Aldo Ciccolini e il violoncellista Rocco Filippini. Suona stabilmente come solista con importanti orchestre quali I Solisti Veneti, l’Orchestra da Camera Italiana di Salvatore Accardo, l’Orchestra “A. Vivaldi” di Venezia e l’Orchestra “Malipiero” di Asolo.

Giorgio Fiori, vincitore di numerosi concorsi e rassegne nazionali, ha collaborato con l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia suonando con i più famosi direttori quali Bernstein, Giulini e Rostropovič. Premiato ai concorsi di Viña del Mar e Scheveningen, ha intrapreso una carriera solistica che lo ha portato ad esibirsi regolarmente presso i principali festival internazionali. È titolare della cattedra di musica da camera presso il Conservatorio di Vicenza e tiene regolarmente masterclass presso il Conservatorio di Tokyo. Dal 2009, inoltre, collabora come violoncellista ospite con la Mahler Chamber Orchestra, dov’è stato diretto da illustri direttori quali Claudio Abbado, Daniel Harding, Emmanuel Krivine e altri.

Per il concerto di sabato 6 settembre sono previsti due set: il primo alle ore 16 e il secondo alle 18.30 (entrambi sold out). Il costo del biglietto è di 80 euro e include parcheggio, trasporto sull’isola con imbarcazione privata, concerto e brindisi finale con gli spumanti della cantina Villa Fratta Franciacorta.

Tutti gli eventi, ad esclusione dell’appuntamento del 6 settembre, sono a ingresso libero. Programma completo e aggiornamenti del festival on line qui: https://visitlakeiseo.info/eventi/onde-musicali-2025/