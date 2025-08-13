Genova. Settima ricorrenza del crollo di Ponte Morandi e ricordo delle 43 vittime

Per la prima volta la cerimonia si terrà nell’area attigua al Memoriale. La sera del 13 agosto, a Palazzo Tursi, lo spettacolo teatrale “La traiettoria calante”

(mi-lorenteggio.com) Genova, 13 agosto 2025 – Nella settima ricorrenza del crollo di Ponte Morandi e nel ricordo delle 43 vittime che il 14 agosto 2018 persero tragicamente la vita, il Comune di Genova, insieme al Comitato Parenti vittime del Ponte Morandi, promuove alcuni momenti commemorativi.

Quest’anno, la cerimonia del 14 agosto si svolgerà, per la prima volta, nello spazio attiguo al Memoriale 14.08.2018, inaugurato lo scorso dicembre.

Questa sera, alle 20.45, il porticato di Palazzo Tursi sarà il palcoscenico della replica straordinaria de La traiettoria calante, spettacolo prodotto da Teatro Nazionale di Genova. Una serata speciale per lo spettacolo che Pietro Giannini ha costruito a partire dai fatti che hanno disegnato la tragica parabola del crollo del Ponte Morandi di Genova, il 14 agosto 2018.

Giovedì 14 agosto, alle 9, nella Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa (via san Bartolomeo della Certosa 15), sarà celebrata la Santa Messa officiata dall’arcivescovo di Genova monsignor Marco Tasca. Sarà presente la sindaca di Genova Silvia Salis.

Alle 10.30 circa è previsto l’arrivo, nell’area del Memoriale 14.08.2018, dei parenti delle vittime e delle autorità.

Alle 10.45, inizierà la Cerimonia in ricordo delle vittime del crollo del ponte Morandi alla presenza della sindaca di Genova Silvia Salis, del prefetto di Genova Cinzia Torraco, del presidente della Regione Liguria Marco Bucci e del viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi con delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri. All’interno del Memoriale, in fronte al totem con l’elenco dei nomi delle 43 vittime, saranno posizionate le corone e sarà osservato un minuto di silenzio.

I giornalisti verranno accompagnati attraverso l’ingresso del Memoriale, lato giardino, e, superata la serra botanica, potranno posizionarsi per foto e riprese in uno spazio riservato nel luogo della deposizione.

Prima degli interventi delle autorità, sul palco sarà eseguita una prima performance artistica dell’Ensemble del Maestro Attilio Sottini, direttore artistico VoxArtis e Psallire Deo, al flauto, con il Mezzo Soprano Giada Venturini, e Alessandro Valtulini alla tastiera in collaborazione con Accademia di Canto del Teatro Carlo Felice. Salirà, subito dopo, sul palco Gianni Andreoli dell’Associazione “Noi per Voi Valle Stura Masone” con una rappresentanza di bambini. Seguiranno gli interventi dell’imam Salah Hussein, dell’arcivescovo di Genova mons. Marco Tasca, della sindaca di Genova Silvia Salis, del presidente di Regione Liguria Marco Bucci, del viceministro Edoardo Rixi e del rappresentante dei parenti delle vittime Egle Possetti. Alle 11.36 verrà osservato un minuto di silenzio e in contemporanea verranno suonate le sirene delle navi in porto e le campane di tutta la Diocesi.

A chiudere la cerimonia il secondo intervento musicale dedicato alle famiglie delle vittime.

La cerimonia sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Genova-Genova Municipality.

Il vicepresidente della Regione Lombardia Marco Alparone, su delega del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, parteciperà dopodomani, mercoledì 14 agosto, a Genova, alla cerimonia di commemorazione delle 43 vittime che, sette anni fa, persero la vita a causa del crollo del ponte Morandi.

Tra loro anche una funzionaria della Regione Lombardia, Angela Zerilli, di Corsico (Milano).

