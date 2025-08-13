GRIGLIATA ‘REGINA’ DI FERRAGOSTO: BOOM ACQUISTI PER SALSICCE, COSTINE E SPIEDINI (+20%)

RECORD RICHIESTE BORSE FRIGO PER PICNIC E GITE FUORI PORTA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 agosto 2025 -Ferragosto nel segno della tradizione. E così, per celebrare il più classico degli appuntamenti estivi, l’orientamento dei milanesi e dei lombardi va dritto verso la grigliata e i piatti tipici di questa festa. A evidenziarlo è l’Osservatorio dei ‘Supermercati Il Gigante’ (gruppo della Grande Distribuzione che conta complessivamente una settantina di punti vendita). In questi ultimi giorni – rispetto allo stesso periodo del 2024 – si registra un incremento di prenotazioni e di vendite per la carne con specifiche richieste di salsiccia (+30%), costine, wurstel e spiedini (+20%), pane casereccio (+10%) e pomodori e insalate (+15%).Incremento di richieste anche per pasta (+15%), aperitivi e prosecco (+5%) e birre (+15%). Un classico prosciutto e melone e l’immancabile anguria, in forte ascesa quella baby senza semi dolce e saporita.In deciso aumento, poi, le richieste per le ‘borse frigo’ (+20%) “a testimoniare – spiega Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione del ‘Gigante’ – come la gita ‘fuori porta’ o il picnic si confermino un classico del Ferragosto”. “Da sottolineare, inoltre – aggiunge Panizza – che, soprattutto nei centri urbani in cui siamo presenti, il ‘carrello della spesa’ subisce variazioni meno evidenti rispetto ai mesi d’agosto del passato, una conferma di come le persone scaglioni in periodi diverse le ferie estive”.