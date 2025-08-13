Monza. Intervento di pulizia in appartamento di un’accumulatrice seriale nel quartiere Regina Pacis

(mi-lorenteggio.com) Monza, 13 agosto 2025 – Nella giornata di venerdì 8 agosto, su disposizione dell’Amministrazione Comunale, si è svolto un intervento straordinario – gestito in sinergia tra il Nucleo Tutela Ambiente e Paesaggio della Polizia Locale, i servizi sociali e le ditte incaricate – in un appartamento del quartiere Regina Pacis, finalizzato a ristabilire le condizioni igienico-sanitarie compromesse da una grave situazione di degrado.

L’intervento

L’alloggio, abitato da una donna di 64 anni già seguita dai servizi sociali per un disturbo di accumulo, versava in condizioni tali da rappresentare un potenziale rischio per la salute pubblica e per l’incolumità dei residenti.

Nonostante un’ordinanza sindacale imponesse la rimozione dei rifiuti, la proprietaria non aveva provveduto a ripulire l’abitazione.

Al momento dell’accesso, è stata riscontrata la presenza diffusa di rifiuti organici in avanzata decomposizione, muffe e un’infestazione estesa di insetti. La situazione igienica richiedeva un’azione immediata e coordinata.

La sanificazione

Sul posto sono intervenuti personale sanitario e una ditta specializzata nella rimozione e smaltimento dei rifiuti, con una squadra di circa dieci addetti.

Nel corso delle operazioni sono stati rimossi circa 50 metri cubi di materiali accumulati.

Al termine, un’impresa qualificata ha effettuato un intervento di disinfestazione mirato a eliminare una massiccia colonia di blatte germaniche che aveva ormai invaso l’intero appartamento.

L’operazione ha consentito di riportare l’abitazione a condizioni di salubrità, a tutela della comunità e della persona coinvolta.

“La tutela della incolumità e del benessere dei cittadini – osserva l’Assessore alla Polizia Locale Ambrogio Moccia – è dovere e obbiettivo prioritario dell’Amministrazione. Nella specie l’intervento è stato motivato dall’urgenza di garantire salute e sicurezza dell’occupante l’alloggio, e altresì dei cittadini abitanti in prossimità dello stesso.”